ننشر نتائج منافسات الدور الثاني لدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الأحد، التي تقام على 3 ملاعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

منافسات شرسة في دوري مراكز الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز منية المرشد، على منية جناج، بهدفين مقابل لا شيء وفوز سنهور المدينة، على كفر مجر، بهدفين مقابل هدف واحد، و فوز محلة دياي، على أبو زيادة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غداً الإثنين منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق المنشأة الكبرى، ولاصيفر، وميت الديبه، مع شباس الشهداء، وشباس الملح، مع شباس الشهداء.

مباريات للصعود نحو القمة والنهائي

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن المباريات تتجدد ضمن دوري مراكز الشباب في محافظة كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات و مصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.