4 فرق رياضية تتصدر دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

تصدرت 4 فرق رياضية دوري مراكز الشباب، الذي تنظمه حالياً مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، وجاء ترتيب المجموعات لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، بعد عقد لجنة المسابقات اجتماعا لمناقشة تقارير مراقبي مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة الدوري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف ودعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

4 فرق على رأس مجموعات دوري الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن فريق «كفر مجر»، تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وتصدر فريق «شباس الشهداء»، المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وجاء فريق «روينة» في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، وتصدر «الربع» المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وقد عقدت لجنة المسابقات إجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات، واستعرضت تقارير مراقبي المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة.

منافسات الأسبوع المقبل

بينما تستقبل ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، الأحد القادم منافسات الأسبوع الثاني من الدور الثاني من الدوري، لتستمر فعالياته بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، و مصطفى الخطيب، منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة.