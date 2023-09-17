نتائج مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، على 3 ملاعب في تمام الساعة الخامسة عصرًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز محلة دياي على منية جناح بثلاث أهداف نظيفة، وفوز كفر مجر على منية المرشد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفوز فريق سنهور المدينة على أبو زيادة بأربعة أهداف مقابل هدفين، لافتاً إلى أنّ ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، تشهد غداً الاثنين منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق «المنشأة الكبرى، لاصيفر، ميت الديبة، شباس الشهداء، شباس الملح».

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.