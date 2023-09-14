نتائج المجموعة الرابعة بمنافسات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات الدور الثانى من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أقيمت المباريات على 3 ملاعب فى تمام الساعة الخامسة عصراً برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

نتائج لقاءات المجموعة الرابعة

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان الأمس، أن لقاءات المجموعة الرابعة من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز فريق الخادمية، على الرملة بأربعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف، كما فاز فريق الكوم الطويل، على فريق فرج الكبرى، بستة أهداف مقابل ثلاث أهداف وتعادل الفيروز، والربع بهدف لكل منهما.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ إلى أن لجنة المسابقات تعلن غداً الخميس، جدول ترتيب المجموعات خلال اجتماعها لدراسة تقارير مراقبى المباريات على مدار الأسبوع، دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب ، وكيل المديرية للشباب ، و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز ، مدير الإدارة العامة للشباب ، والدكتور فوزي حسيب ، مدير المشروعات ، ومصطفى الخطيب ، منسق الدورى بالمديرية .