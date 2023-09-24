«الشؤون الدينية بالحرمين» تطلق ندوات «نحلم ونحقق» احتفالا باليوم الوطني

تحتفي رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، غدًا الاثنين، باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية تحت شعار «نحلم ونحقق» عن بعد، عبر إطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات، والمناشط والندوات، وحلقات النقاش والمسابقات، تحت شعار «الوطن ولاء وانتماء»؛ لتجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن وتأصيله، كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.

توحيدِ الصُّفوف قوةً وعزمًا

وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس: «إننا نتذكرُ في مثلِ هذَا اليوم الانطلاقُ إلى توحيدِ القُلوبِ المؤمنةِ، بتوحيدِ هذه البَلادِ الغَاليةِ، وتوحيدِ الصُّفوف قوةً وعزمًا، بجهُودِ الإمام المؤَسسِ الملِكِ عبدالعَزيزِ بن عبدالرَّحمِن آل سُعود -رحمَه اللهُ وطيَّب ثراه- برأب الصَّدعِ بينَ مختَلف الأَفرَادِ والجَمَاعَاتِ والقَبَائل، وسارَ علَى نهجِه القَويم أبناؤه البَررَة من بعدِه، إلى هذا العهدِ الزاهر عهدِ خادِم الحرَمينِ الشَّريفينِ الملِك سلمَان بن عبدالعَزيز ، صاحب القَرارَاتِ الحازمِة، والمشروعاتِ العملاقةِ العظِيمةِ، وسمُو وليِّ عهدِه الأَمين، الأمير محمد بن سلمَان، صاحب الرأي الحصيف السديد، والعمل الصالح الرشيد».

الانتماء الوطني احساس بالمسؤولية

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلًا: «إن الانتماء الوطني احساس بالمسؤولية، وقيام بالواجبات، فالمواطَنة شراكة بينَ ابناء الوطن في الحياة والمصير والتحديات، وفي المقدرات والمكتسبات والمنجزات، وفي الحقوق والواجبات، ووضع الرُّؤى المستقبلية، ورسم الخطط الاستراتيجية ، والاستثمارات الحضارية، والمنشآت الرقمية التقنية، إلى غير ذلك من الفعاليات والايجابية ، والإسهامات الإنتاجية التي تحفز على التنمية، واستثمار التِّقانة، والتَّحول الرقمي ، والذكاء الاصطناعي، ومواكَبة الثَّورة التقانيَّة، والتَّنمية المُستَدامة، والتطوُّر الحضاريّ العالميّ، في استمساك بالأصول والكليَّات، وسَعةٍ في الفروع والجزئيَّات».

وأوضح وستتضمن اللقاءات الإثرائية، والفعاليات والمناشط العديد من المحاور؛ منها: محور «حب الوطن المفهوم والتأصيل»، إذ سيتحدث الدكتور عمر خرماني عن هذا المحور، فيما سيتحدث الشيخ أحمد الغامدي عن محور «مكانة ولاة الأمر، والعلاقة بين الحاكم والوطن والمواطن».

أما في محور «حقوق الراعي والرعية والوطن»، فستتحدث كل من الدكتورة العنود العبود، والدكتورة زينب قاضي، أما الدكتور عبد الرحمن الشهري، فسيلقي الضوء على محور «المملكة العربية السعودية الحلم والطموح والرؤية»، فيما سيتحدث الشيخ الدكتور ماجد السعيدي عن محور «التوحيد في شعار المملكة العربية السعودية»، وفي محور «إعزاز الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين» فسيتحدث الشيخ الدكتور أحمد الشويعر.

أما الشيخ الدكتور ناصر الزهراني فسيتحدث عن «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الشؤون الدينية»، فيما سيتحدث الشيخ الدكتور محمد الخضيري عن «مسؤولية رئاسة الشؤون الدينية في تفعيل رسائل الحرمين الشريفين الدينية والقيمية»، وسيلقي الشيخ عبد الله الصولي الضوء على «رئاسة الشؤون الدينية بين الرسالة العالمية، وإثراء التجربة الدينية»، وسيتحدث الشيخ الدكتور عبد الرحمن عقيل عن «قيم المواطنة، وتنميتها في المجتمع السعودي».