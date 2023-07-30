مواعيد إجازات المدارس 1445 في المملكة العربية السعودية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد إجازات المدارس 1445 في السعودية، والتي يهتم أولياء الأمور بمتابعتها، حيث تكون فرصة جيدة لتقييم أداء الأطفال في المستوى الدراسي، والتواصل مع العائلة.

وترصد السطور التالية، مواعيد إجازات المدارس 1445 في السعودية، وفق المعلن من التعليم السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد إجازات المدارس 1445 في السعودية

وينقسم العام الدراسي في المملكة العربية، إلى 3 فصول دراسية، يحصل الطالب في كل فصل دراسي.

ووفق بيان وزارة التعليم، يحصل الطلاب في العام الدراسي الجديد 1445 على 10 إجازات متنوعة، منها 4 مطولة، وإجازتان بنهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

إجازات الفصل الدراسي الأول 1445

ويحصل الطلاب في الفصل الدراسي الأول على 3 عطلات رسمية، الأولى تكون بمناسبة اليوم الوطني، يوم 9 من ربيع أول الذي يوافق 24 سبتمبر المقبل، وتكون الإجازة الثانية هي إجازة نهاية أسبوع مطولة وتكون 18 من ربيع الثاني الموافق 2 نوفمبر 2023، والإجازة الأخيرة هي نهاية الفصل الدراسي الأول وتبدأ من 2 من جمادي الأول والذي يوافق 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445

وخلال الفصل الثاني من العام الدراسي يحصل الطالب على عدة عطلات رسمية، وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 4 جمادى الآخر، والذي يوافق 17 ديسمبر 2023، والعطلة التالية هي إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي تكون 22 من جمادي الآخر الموافق 4 يناير 2024، يليها عطلة نهاية أسبوع مطولة 16 رجب 1445، الذي يوافق 28 يناير 2024، وأخيرًا إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 12 من شعبان 1445 والذي يوافق 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

وتكون إجازات الفصل الأخير من العام الدراسي 1445، هي إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024، وأخيرًا تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.