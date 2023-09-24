أسامة ربيع: تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس لم يحمل ميزانية الدولة أي عبء

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قطاع الجنوب يتم داخله عملية التطوير، ويحدث فيه عملية توسعة لجهة الشرق على مساحة 40 مترا، ويتم تعميق في القاع من 66 قدما لـ72، مؤكدًا أن هذا القطاع لم يشهد تطوير منذ سنة 1990 تقريبًا.

توسعة القطاع الجنوبي من قناة السويس كان أمرا بالغ الصعوبة

وتابع «ربيع» خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»مع الإعلامية عزة مصطفي، عبر فضائية صدى البلد: «أن توسعة القطاع الجنوبي من قناة السويس كان أمرا بالغ الصعوبة لوجود تربة صخرية أخذت منا جهدا كبيرا».

أعباء على ميزانية الدولة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: «لم يتم تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس منذ عام 1990»، متابعًا: «نعمل في تطوير هذا المشروع بميزانية قناة السويس دون أي أعباء على ميزانية الدولة».