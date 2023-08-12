رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن القدرة الاستيعابية اليومية للقناة: 120 سفينة

كشف الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، عن القدرة الاستيعابية لقناة السويس من حيث عدد السفن التي يمكنها المرور بها في اليوم الواحد، بالإضافة إلى توضيح الخدمات التي تقدمها الهيئة للسفن المارة بها.

عدد السفن المارة بقناة السويس

وقال «ربيع» في فيديو له بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن عدد السفن التي تمر بقناة السويس بلغت 120 سفينة يوميًا، دون انتظار أو توقف، موضحًا أن هذا رقم كبير جدا عما سبق، لافتًا إلى أنَّه في السابق كان يمر في اليوم الواحد 40 سفينة فقط.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أنَّه في شهر مارس الماضي مر من قناة السويس 107 سفن، مشيرًا إلى أنَّ هذا الكم من السفن المارة، يأخذ وقتًا وجهدًا ثمينًا، من العاملين في هيئة قناة السويس سواء من المرشدين الذين يتواجدوا على متن السفينة لمراقبتها، بالإضافة إلى القطارات واللانشات التي تتابع السفن لإرشادها.

خدمات السفن المارة بقناة السويس

وأكّد أنَّ كل سفينة تمر من قناة السويس لها أكثر من خدمة مقدمة إليها وتتابعها أكثر من إدارة ، ففي البداية السفن يتم قياسها عند مدخل بورسعيد من اختصاصات القياس والغاطس، للتأكّد من وزن السفينة، هل هذا مبلغ به أم لا؟ وهل السفينة بها بروزات وأحمال غير مبلغ بها أم لا؟ لتحديد نوعية الخدمة التي تحتاجها السفينة لمرورها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أنَّ السفينة الواحدة يستلقها اكثر من مرشد، في البداية مرشد في بورسعيد ثم مرشد يتبادل معه الأدوار الوظيفية، في السويس ثم مرشد في الإسماعيلية حتى السويس، فكل سفينة يستقلها أثناء المرور حوالي 4 مرشدين، مؤكّدًا أنَّ الهيئة تقدم خدمات متكاملة، مع خدمات انقاذ لأي طوارئ وهدفنا هو الاستمرار في النجاح.