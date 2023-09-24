عضو بمجلس الشيوخ: بيان مصر أمام الأمم المتحدة عبر عن أهداف الدولة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بكلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية، والتي ألقاها في بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن الكلمة عبرت عن أهداف الدولة والتحديات التي تواجهها وأكدت على أهمية العمل المشترك بين الدول خلال الفترة المقبلة لمواجهة تلك التحديات، والتي تبدأ بالتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الغرض.

استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم الأحد، أن التحديات المعاصرة تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، الأمر الذي يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات، التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزير الخارجية أكد على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق «أوزلويني» وإعلان «سرت»، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، ما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولي القائم.

ضرورة وجود توافق دولي لتحقيق العدالة المناخية

وطالب الرشيدي، بضرورة التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وتطبيقا لما تم في قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن بيان مصر طالب المؤسسات الدولية بضرورة دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.

بيان مصر واضح بخصوص القضية الفلسطينية

ونوه النائب إلى أن بيان مصر أكد موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيمانها الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.