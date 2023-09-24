برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة قوية وتعكس رؤيتها في قضايا الصراع

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها جاءت شاملة ومعبرة عن الهموم والمسؤوليات المصرية، وريادة الوطن في التصدي لأزمات عالمية ضخمة ومشاكل إقليمية.

مصر تحمل هموم أمتها

ولفت «أبو عايشة»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مصر تحمل دائما هموم أمتها العربية وقارة أفريقيا في جميع المحافل الدولية، حيث أكدت إيمانها الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية، كما انتصرت في كلمتها للحقوق الفلسطينية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري باسم مصر، تناولت كذلك التشديد على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وتضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم للتصدي لتغير المناخ ومشاكل التنمية وخصوصا في الدول النامية.

وأشار «أبو عايشة» إلى أن العالم يواجه تحديات ضخمة تتطلب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.

تفعيل منظومة العمل

وتابع، بأن الكلمة تضمنت أيضًا الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، وتأكيد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، وتمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق «أوزلويني» وإعلان «سرت»، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.

واختتم بالإشارة كذلك إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعى العقبة وشرم الشيخ الأخيرين. مشددا على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، مضيفا، أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على قوتها ورؤيتها الشاملة، للكثير من القضايا والتحديات العالمية والإقليمية.