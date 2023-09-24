مترجمة للغة الإشارة: الدولة بكل مستوياتها مهتمة بالصم والبكم (فيديو)

قالت سارة الجوهري، مترجمة لغة الإشارة، إنها تعاونت مع فريق من الصم، لترجمة مسرحية بها أغنية «تحيا مصر»، التي حققت نجاحا كبيرا، على كافة المستويات.

اهتمام الدولة بالصم والبكم

وتابعت مترجمة لغة الإشارة، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الدولة بكل مستوياتها اهتمت بالصم والبكم، ونفذت لهم الكثير من الخدمات التي تساعدهم في الحياة، ليكون مستقبلهم افضل».

وأضافت: «كبار السن من الصم الذين لديهم أطفال أيضا من الصم والبكم، يعيشون في حالة من الراحة لاهتمام الدولة بأبنائهم وتوفير كل احتياجتهم، كذلك عمل الدمج لهم في المدارس، وهذا ساهم بشكل كبير في تعليم الكثيرين منهم».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.