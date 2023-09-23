«عدالة ومساندة» تناقش إشكاليات الصم في اليوم العالمي للغة الإشارة

وجّه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التحية والتقدير إلى حوالي 7 ملايين شخص من الصم وضعاف السمع في مصر وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

حقوق الأشخاص ذوي الهمم

وأكد مجلس أمناء المؤسسة، في بيان، أن الدولة المصرية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص في مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وكذلك داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والقوانين التي تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، نظمت المؤسسة لقاء موسعا ضم حوالي 100 شخص من أصحاب الإعاقات السمعية حمل عنوان «إزاي نعيش حياتنا صح»، وذلك للاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من الصم وضعاف السمع في المجتمع والحياة بشكل عام.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بضرورة تعيين نسبة الــ5% من الأشخاص ذوي الهمم والاستعانة بأصحاب الإعاقات السمعية في وظائف تليق وتناسب تخصصاتهم إذ أنهم قادرون على إنجاز أي أعمال موكلة لهم، وطالبوا أيضاً بضرورة تأهيل المعلمين في مدارس الصم للتعامل مع احتياجات الطلاب أصحاب الإعاقات السمعية، وكذلك ضرورة تأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الهمم في الهيئات والمؤسسات على آليات التعامل الصحيح مهم، وتعلم البعض منهم لغة الإشارة لإمكانية التواصل معهم، وغيرها من الإشكاليات التي منها ضرورة وجود تنويهات توعوية عن آلية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة لها.

في ذات السياق وجهت الدكتورة المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية إلى جميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وأكدت أن المؤسسة ستتبنى تخصيص يوما أسبوعيا لتلقي الحالات التي تحتاج إلى دعم قانوني من الأشخاص من الصم وضعاف السمع والتوجيه بحلها.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، على دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للعمل جنبا إلى جنب لتوحيد جهودهم والتكامل مع الأدوار التي يقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم ومؤسسات الدولة والاتحاد النوعي للصم وغيرها من الجهات التي تقدم وتتيح الخدمة للأشخاص ذوي الهمم بشكل عام والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.

من جانبها ثمنت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، جهود الدولة المصرية في اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينهم داخل خطط وأنشطة ومشروعات الدولة المصرية.

ووجهت الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أنظار صناع الدراما بضرورة تبني الإشكاليات التي تواجه اصحاب الإعاقات السمعية وتضمينها في سيناريوهات تناقش مشاكلهم وتطرح الحلول وكذلك تعرض امكاناتهم التي من الممكن ان يجهلها عدد كبير من المجتمع على أن تتضمن هذه العروض والسيناريوهات آليات التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الهمم أو أصحاب الإعاقات الحرجة منهم.