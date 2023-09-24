مستشار أونروا: 95% من ميزانية المنظمة تبرعات تطوعية

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن 95% من ميزانية المنظمة تبرعات تطوعية، ولا أحد يحاسب أحدًا، عندما قطعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 360 مليون دولار، لم يستطع أحد أن ينطق، لأن منظومة التبرعات تقوم على تبرعات طوعية، لكن ما كان يصرف على 4 ملايين بات يصرف على 6 ملايين لاجئ، وبالتالي نحتاج زيادة التبرعات.

المنظمة تحاول توسيع قاعدة المانحين والحصول على تعهدات

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن المنظمة تحاول توسيع قاعدة المانحين والحصول على تعهدات، ويساندنا في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وهذا لزيادة الدعم لكل المنظمات وليس أونروا فقط.

وزير الخارجية سامح شكري يلعب دورا كبيرا

وأكد أن وزير الخارجية سامح شكري يقوم بدر هائل ومهم، وهو خبير في شئون الأونروا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الوحيد الذي ذكر الأونروا في خطاباته تاريخيًا، ويركز على أهمية دور المنظمة، الدبلوماسية المصرية عريقة في فهم دور الأونروا.

ولفت إلى أن المنظمة لديها برامج لكنها لا تحل محل الدولة، وتقدم خدمات صحة وتعليم وإغاثة، لكن لا يمكن أن نستبدل السلطة الفلسطينية، وهناك 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية؛ فالقطاع الخاص مدمر، والدخول والخروج من غزة صعب، والتصدير معدوم، وبسبب الحرب في سورياجرى تشريد 350 ألف لاجئ فلسطيني من بين نصف مليون بسوريا.