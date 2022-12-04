مصر تجدد دعمها للطلاب الفلسطينيين في اجتماع «أونروا» والجامعة العربية

أكد المشاركون في الاجتماع المشترك بين مسؤولي التعليم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، ضرورة العمل على تجديد ولاية الأونروا، وحماية المناهج التعليمية الفلسطينية من محاولات التدخل الإسرائيلية.

وجرت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني والثلاثين للآلية المشتركة بين الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين (التابع للجامعة العربية)، المنعقد بمقر الجامعة، اليوم الأحد، برئاسة مصر، قبيل انعقاد اجتماع الدورة انعقاد الدورة (87) لمجلس الشؤون التربوية في 8 ديسمبر الجاري.

الدعم الدائم للقضية الفلسطينية

وقال رئيس وفد مصر أسامة سليمان، مدير إدارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم، إنّ مصر تضع دوماً القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني نصب أعينها، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ مصر تُقدّم كل العون الممكن للطلاب الفلسطينيين، مع حرصه تقديم شكر للجامعة العربية التي لا تدخر جهدا لمساعدة الشعب الفلسطيني خاصة في الأمور التربوية والتعليمية.

التزام تجاه اللاجئين

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي- في كلمة ألقاها نيابة عن مدير إدارة فلسطين بالجامعة الوزير المفوض حيدر الجبوري- إن الجامعة العربية ستظل داعمة ومساندة لـ (الأونروا) كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحتى الوصول إلى حل عادل.

دعم الفلسطينين

وأكد السفير سعيد أبو علي ضرورة أن تعكس الميزانية القادمة للأونروا المتطلبات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين والمتوافقة مع الزيادة السكانية الطبيعية.

ووجه تحية تقدير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى للأونروا على دورها الحيوي والمهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما وجه تحية وشكر لجهود مدراء التعليم في مناطق الوكالة الخمس

تحية للدول العربية

كما وجه التحية والتقدير للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والمنظمات والاتحادات العربية والإسلامية المتخصصة أعضاء مجلس الشؤون التربوية لمساندتها المستمر للشعب الفلسطيني.

اجتماع مشترك بين فلسطين ومسؤول الأونروا

من جانبها أكدت روضة الحاج ممثلة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسسكو) أهمية هذا الاجتماع المشترك بين مجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين ومسؤولي التعليم بالأونروا، لأنه يأتي في ظل اعتداءات إسرائيلية سافرة على الشعب الفلسطيني.