مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يخرب البنية التحتية للمخيمات

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن فقدان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التمويل اللازم لكافة خدماتها، يأتي بالتزامن مع ما تشهده فلسطين الآن من أعمال عنف من جانب الاحتلال الاسرائيلي باتجاه المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

تخوفات في مخيمات شمال الضفة الغربية

وأضافت خلال إفادتها على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج مطروح للنقاش، أن هناك تخوفات في مخيمات شمال الضفة الغربية بمخيم نور شمس ومخيم جنين وغيرها من المخيمات.

وأكدت أن هذه التخوفات تأتي بالتصعيد الأكبر من قبل المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد في منطقة المخيمات، فضلًا عن تخريب البنية التحتية الذي تقوم بها قوات الاحتلال ما بين الحين والآخر.

أونروا تدفع رواتب الموظفين وتنفق على المدارس

وأوضحت أن أونروا تدفع رواتب الموظفين وتنفق على المدارس وغيرها من الخدمات داخل مخيمات الضفة الغربية، وتوقف هذا التمويل يعني توقف هذه الحياة الاجتماعية.