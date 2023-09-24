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سماح عبدالعاطي: عدم فرح الأستاذ هيكل بنصر أكتوبر مستحيل

كتب:

محمد عزالدين
01:28 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل

الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن» إنه قيل بشكل أو بآخر إنه جرى استخدام الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في خطة الخداع الاستراتيجي التي يتبعها الرئيس السادات، لكن ما قيل إنه لم يفرح بنصر أكتوبر يعد مستحيلاً، لأن هيكل كتب التوجيه الاستراتيجي لحرب أكتوبر، فكيف لن يفرح بالنصر؟

وأضافت سماح عبدالعاطي، خلال استضافتها في برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، أن علاقة «هيكل» بالرئيس السادات كانت جيدة للغاية حتى عام 1974 ثم تصالحا في 1975 ثم تقاطعا مجددا حتى عام 1981 حيث تقرر اعتقاله.

ولفتت إلى أن هيكل من سنة 1974 وقت تركه الأهرام كان في الهواء الطلق أي أنه خارج أي مؤسسة صحفية أو رسمية، كما أنه تولى وزارة الإعلام في فترة من الفترات ثم تركها، «لك أنت تتخيل أن هيكل من سنة 74 وحتى وفاته في 2016 لم يكف عن العمل يوم واحد يعمل كل يوم»

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