سماح عبدالعاطي: «هيكل» كتب خطاب نصر أكتوبر.. وهذه قصة خلافه مع السادات

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كتب خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس السادات في مجلس الشعب، والسادات له مقولة مشهورة للغاية بأننا عبرنا القناة وأقمنا رؤوسنا جسور على القناة ودمرنا خط بارليف ليس في 6 أيام ولكن في 6 ساعات، وهذا التعبير الرائع يرجع إلى الأستاذ هيكل.

وعن تحول علاقة هيكل مع السادات، أضافت سماح عبدالعاطي خلال استضافتها في برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، إن هيكل قال من قبل إنهما اختلفا على الإدارة السياسية لحرب أكتوبر، متابعة: «الأستاذ هيكل عمل درس مهم إن الصحفي يستطيع أنه يقول رأيه، لأنه لا يملك أي شيء إلا أنه يقول رأيه».

ولفتت إلى أنه حدث خلاف وصدام بينهما قبل أنه يخرج من جريدة الأهرام، والغريب أنه خرج في فبراير وهو الشهر نفسه الذي دخل فيه جريدة الإيجبشن جازيت أول مرة، وهو الشهر نفسه أيضا الذي رحل فيه عن عالمنا.