سماح عبدالعاطي: بداية «هيكل» كانت بسيطة وعادية للغاية.. وهذا غريب

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن بداية الأستاذ محمد حسنين هيكل كانت عادية وبسيطة للغاية، وهذا غريب، حيث لم يكن مخططا أن يعمل في الصحافة، لكن بعد دخوله المدرسة الابتدائية وحصوله عليها ولم يكن لديه فرصة في الدخول للثانوي العام أو مرحلة التوجيه، لكنه دخل مدرسة التجارة المتوسطة وحصل على دبلوم التجارة المتوسطة وهذه كل مؤهلاته.

وأضافت سماح عبدالعاطي خلال استضافتها في برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، أن هيكل رأى أن هذه الدبلومة ليست كافية لطموحته حيث يحب الأدب ويكتب الشعر ويحب القراءة، فقرر استكمال الدراسة الحرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالصدفة البحتة أحد الأساتذة الأجانب كان عامل محاضرة ويعمل في صحيفة «الايجيبشن جازيت» بالقاهرة، عن مادة جمع الأخبار وهو ما استهوى هيكل.

وأشارت إلى أنه في نهاية المحاضرة عرض عليه الصحفي أنا يلتحق بالتدريب في الصحيفة كمساعد محرر، حيث كانت موجهة بالأساس للأجانب في مصر، وكان وقتها في عام 1942 حيث كانت تدور الحرب العالمية الثانية في مصر وتحديدا في العلمين.