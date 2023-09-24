عضو بـ«الشيوخ»: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تعبر عن رؤيتها تجاه قضايا المنطقة

ثمّن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها عبرت عن حجم التحديات الملقاة على عاتق الدول التي تضررت من الحروب والصراعات، لا سيما الدول النامية التي أصبحت في حاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من قبل المجتمع الدولي، وإلقاء الضوء على مسؤوليات وواجبات المؤسسات الدولية نحو ضرورة اتخاذ خطوات بناءة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لمواجهة الأزمات الدولية التي باتت تأثيراتها تضر الكثير من الشعوب وأصبحت تعوق تحقيق سبل التنمية المستدامة.

البيان المصري أمام الأمم المتحدة

وأكد «الجندي» أن البيان المصري أمام الأمم المتحدة كان متسقا مع الرؤية المصرية تجاه قضايا المنطقة، لا سيما قضية سد النهضة والتنويه بعدم التزام إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل السد، وخرقها لكل القواعد والقوانين الدولية، الأمر الذي يلقي بظلاله على دور الأمم المتحدة في توجيه العقوبات اللازمة لردع التجاوزات الأحادية لإثيوبيا في الملف.

وزير الخارجية يطالب بضرورة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني

ولفت إلى أن وزير الخارجية كان حريصا على التطرق للقضية الفلسطينية، وطالب بضرورة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، ما يؤكد استمرار الموقف المصري وثباته تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات للإنسانية على الأراضي العربية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حريصة على إبراز جهودها في مجال تغير المناخ، وحشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تساهم في وضع الحلول الفعالة وآليات العمل المشترك من أجل مواجهة الظواهر السلبية التي ترتبت على ظاهرة تغيّر المناخ.