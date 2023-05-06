النائب حازم الجندي يطالب بإشراك المصريين بالخارج في جلسات الحوار الوطني

طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتمثيل المصريين في الخارج في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقيمت جلسته الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي.

ودعا النائب مجلس أمناء الحوار الوطني إلى دعوة ممثلي الجاليات المصرية في مختلف دول العالم لحضور جلسات واجتماعات اللجان في المحاور الثلاثة للحوار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وإبداء مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن القضايا والتحديات التي تواجه بلدهم وأيضا عرض مشكلاتهم وآليات حلها.

12 مليون مصري في الخارج

وقال «الجندي»، في بيان له، إن عدد المصريين بالخارج وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة يتراوح بين 10 و12 مليون شخص، وهو عدد هائل ولا يمكن تجاهلهم وإغفال دعوتهم للمشاركة فى الحوار الوطني.

وذكر، أن المصريين بالخارج قوة ناعمة حقيقية، بالإضافة إلى كونهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة إذا ما أُحسن التعامل معاها، ولابد أن يكون لهم دور مؤثر فى وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

جلسات الحوار الوطني

وأشار الجندي، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الثقة بين المصريين بالخارج وبلدهم، والقيادة السياسية تحرص على دعم المصريين بالخارج وفتح قنوات اتصال مستمرة معهم، ويجب البناء على تلك الجهود والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج وإشراكهم في مائدة الحوار.