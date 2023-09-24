أسرار البحر.. سبب ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد

يتساءل الكثيرون عن سر ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد، خاصة أنها ظاهرة طبيعية كانت تشهدها الشواطئ بنسب قليلة جدا، وبعد العاصفة دانيال انتشر زبد البحر بشكل كثيف على الشاطئ إليكم التفسير الكامل.

سر ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد

وكشف الدكتور محمد إسماعيل حسن، أستاذ مساعد ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، سر ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد قائلا إنها ظاهرة تحدث في كل البحار نتيجة التيارات البحرية والأمواج ما زالت عالية، ما يزيد من تلاطم الأمواج التي من آثارها زيادة الريم الذي يتجمع في منطقة تلاقي الماء والشاطئ كزبد «فوم»، لكنها تمتد أحياناً لمسافة 50 كيلو مترا، وتتكون من تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة «بما في ذلك البروتينات، واللجنين، والدهون».

إعصار دانيال

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، أن سر ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد في هذا الوقت راجع إلى إعصار دانيال الذي بدأ في قلب البحر المتوسط بين مصر وصقلية، ثم اتجه جنوبا إلى شواطئ ليبيا ثم اتجه ناحية الشرق بمصر، وتمثل في ظواهر سطحية منها الهواء والأمطار الشديدة، أما في البحر فكانت دوامات وتيارات بحرية شديدة مع أمواج عالية جدا، وعند تقليب البحر تتغذى الطحالب على المغذيات العضوية وتزدهر.

وقال أستاذ علوم البحار بعلوم بورسعيد، إن زبد البحر يتشكل في ظروف مشابهة لتشكيل رذاذ البحر، وأحد الفروق الرئيسية بينهما هو وجود تركيزات أعلى من المواد العضوية المذابة من الطحالب الكبيرة والعوالق النباتية في زبد البحر، وتوفر المادة العضوية المذابة في المياه السطحية، التي يمكن أن تُستمد من البيئة الطبيعية أو من مصادر من صنع الإنسان.

العمليات الفيزيائية التي تُسهم في تشكيل زبد البحر

وأوضح محمد إسماعيل، أن العمليات الفيزيائية التي تُسهم في تشكيل زبد البحر تكسر الأمواج السطحية وحبس الفقاعات وتكوّن موجة مزبدة، ويؤدي كسر الأمواج السطحية إلى حقن هواء من الغلاف الجوي في عمود الماء، ما يؤدي إلى تشكيل فقاعات، تُنقل هذه الفقاعات نحو الأعلى لبضعة أمتار فوق سطح البحر بسبب طفوها، وتذوب الفقاعات الصغيرة المحبوسة في العمود المائي تمامًا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الغازات المذابة في سطح المحيط، وتعود الفقاعات التي لم تذوب في النهاية إلى السطح، تُراكم هذه الفقاعات، مع ارتفاعها، مواد كارهة للماء، يعمل وجود المواد العضوية المذابة على تثبيت الفقاعات، وتجميعها معًا كزبد بحري.