استعدادات مكثفة في بورسعيد لتنظيم موكب المولد النبوي الشريف الثلاثاء المقبل

تستكمل الجهات النتفيذية ببورسعيد أعمال تزيين الشوارع والسيارات استعدادا لإقامة الموكب النبوي الشريف، يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة مختلف التنفيذيين والشعبيين وأهالي المحافظة.

الشباب والرياضة تشارك بفرق عرض

وأعلن عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، عن استعدادات المديرية للمشاركة بفرق عرض رياضية وسيارات مزينة عليها لافتات المديرية، بالإضافة إلى برنامج الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف الجاري تنفيذه حتى نهاية الشهر الحالي، من خلال تنظيم مسابقات دينية وإقامة ندوات تدور موضوعاتها حول الذكرى العطرة وسيرة نبي الإسلام ونبراس المسلمين.

وأضاف «حافظ»، أن مراكز الشباب والأندية بمدينتي بورفؤاد وبورسعيد تنظم أمسيات دينية وحفلات يحييها فريقي الإنشاد الديني بمديرية الشباب والرياضية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حملات نظافة في شوارع الموكب

من جانبه، أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أنه تم تكثيف حملات النظافة والتجميل في الشوارع التي سيمر منها موكب المولد النبوي الشريف بحي المناخ، كما تم تزيين سيارات الحي بالورد واللافتات التي تشارك في الموكب.

دعوة أهالي بورسعيد للمشاركة في الموكب

من جانب آخر، دعا المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، أهالي بورسعيد من مختلف الفئات إلى حضور الموكب الثلاثاء القادم، عقب صلاة العصر من أمام مسجد مريم، للاحتفال بذكرى مولد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والمشاركة في الموكب النبوي الذي يجوب شوارع بورسعيد.

وأشار «الدسوقي» إلى أن بورسعيد تحرص على إقامة موكب المولد النبوي سنويا، ويتم تنظيم الموكب تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وإشراف اللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للمراسم والعلاقات، ومحمد مسعد عامر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد.

إلقاء حلوى المولد على المواطنين

مين جانب آخر، قال أحمد عبده، صاحب محل حلويات شرقية، إنه سيشارك في موكب المولد النبوي الشريف، وسيتم إلقاء الحلوى على المواطنين والمشاركين في الموكب، موضحا أنها عادة سنوية نحرص عليها.