أشرف فايق ومحمود معروف يصلان عزاء المخرج منير راضي

بدأ عزاء المخرج منير راضي، قبل قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين، حيث كانت الفنانة عفاف راضي، وابنتها المطربة الشابة مي كمال، في استقبال المُعزيين.

ووصل المخرج أشرف فايق، والمذيع محمود معروف، إلى عزاء المخرج منير راضي، قبل قليل، ليكون أوائل المتواجدين في القاعة، مع أسرة المخرج منير راضي.

وكانت الفنانة عفاف راضي، قد كشفت عن وفاة شقيقها منير راضي، مساء أمس السبت، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ واسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر».