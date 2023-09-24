علي الدين هلال: الحوار الوطني يجمع كل أطياف الحياة السياسية ويسعى للتوافق

قال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، إنّه جرى تعليق أعمال الحوار الوطني لأنه لم يكن يجب أن يستمر في وقت تشهد البلاد فيه الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن دور الحوار الوطني هو جمع أطياف الحياة السياسية المصرية مثل اليمين والوسط واليسار ومؤيدي الحكومة والمعارضين والمتحفظين عليها، من أجل مناقشة مشكلات الوطن، وأولويات العمل الوطني، كما أنه يسعى إلى تحقيق التوافق.

البحث عن القواسم المشتركة

أضاف هلال، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «في الحوار الوطني نبحث عن القواسم المشتركة، وما يمكن أن نتوافق عليه وما يصعب التوافق عليه»، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يشهد جوًا من الهدوء والروية السياسية، والبحث عن المساحات المشتركة، أما مناخ الانتخابات فهو العكس.

أهمية وقف جلسات الحوار الوطني في فتراة الانتخابات

تابع أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، أنّ الانتخابات تشهد حدة سياسية، وكل مرشح يقول إنه الأفضل، كما أن بعض المشاركين في الحوار الوطني قد يرشحون أنفسهم، وبالتالي فإنه استمرار الحوار الوطني، كان سيسبب نوعا من الحرج.