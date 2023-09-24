آية سماحة بعد زيارتها لمستشفى 75375: بشجع كل الناس تدعم الأطفال المرضى

شاركت الفنانة آية سماحة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من زيارتها إلى مستشفى 75375.

وعلقت آية سماحة على الصور قائلة: «زيارتي لأبطال مستشفى #57357 فخورة جدا بالمجهود العظيم المبذول في المستشفى من كل الناس.. وبشجع كل الناس تدعمهم بتبرعات أو بالزيارة تطوعية لأنها بتفرق جدا».

مسلسل الصفارة

وشاركت آية سماحة في السباق الرمضاني 2023 في مسلسل الصفارة عدد من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: أحمد أمين، مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، طه دسوقي، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.