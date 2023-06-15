آية سماحة: لا أعلم شيئا عن الجزء الثاني من مسلسل «الصفارة 2»

أعربت الفنانة آية سماحة، عن سعادتها البالغة بفوز مسلسل «الصفارة» بجائزة أفضل مسلسل كوميدي باختيار لجنة التحكيم، في كأس إنرجي للدراما، في موسمه السابع، الذي عُقد قبل أيام، قائلة إنّ ذلك يُحملها مسؤولية كبيرة في اختيار أعمالها المُقبل، وأنّ تكون ذات مستوى جيد.

وحول مصير مسلسل «الصفارة 2»، قالت آية سماحة، لـ«الوطن»، إنّها لا تعلم أي شيء عن الجزء الثاني من العمل حتى الآن، أو موعد التحضيرات، حيث لم يتطرق فريق العمل إلى الموسم الثاني، وقد لا يخرج في موسم دراما رمضان 2024.

أبطال وأحداث مسلسل الصفارة

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول مرشد سياحي، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.