آية سماحة تكشف عن ملامح دورها في مسلسل «الصفارة».. رمضان 2023

كشفت الفنانة آية سماحة، خلال تصريحات تلفزيونية نشرتها الشركة المنتجة لمسلسل «الصفارة» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2023، وكواليس تعاونها مع الفنان أحمد أمين.

واعربت آية سماحة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل الصفارة كاشفة عن ملامح شخصيتها قائلة: «أجسد شخصية تدعى شيرين وهي فتاة طيبة وعفوية وتعلم جيدا ما تريد، وسعيدة جدا بالتعاون مع الفنان أحمد أمين لأنه فنان مجتهد بيركز جدا في شغله، ويساعد أي شخص جنبه، مسلسل كوميدي لايت لجميع الفئات وليس فئة معينة».

مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب بجانب الفنان أحمد أمين، ابرزهم مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، وطه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.