أمين خبراء البيئة العرب: توقعات بارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة في 2050

قال الدكتور مجدي علام أمين خبراء البيئة العرب، إن غازات الاحتباس الحراري أدت لعدم قدرة الغلاف الجوي على استيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، خاصة وأن الثورة الصناعية بدأت منذ 500 عام من خلال استخدام الفحم والبترول والوقود الأحفوري بشكل عام.

وأضاف «علام»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن عصر الفحم والبترول مستمر بحد أدنى حتى 2045 على الأقل، وهذا يعني استمرار تدفق غازات الاحتباس الحراري التي تمنع خروج الغازات من الغلاف الجوي إلى الكون المفتوح، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وأضاف أن العلماء يتوقعون ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مع نهاية 2050، ولكن أمين عام الأمم المتحدة تحدث مؤخرًا على ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجتين ونصف خلال هذه الفترة.

وذكر أن أكاسيد الكربون تستمر في الغلاف الجوي لمدة 250 سنة، وغاز الفريون الذي يستخدم في صناعة التبريد يستمر في الغلاف الجوي 350 عاما، والأسلاك الكهربائية تصدر غازات تستمر 3500 عام، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي طريقة للتخلص من هذه الغازات بين يوم وليلة، لافتًا إلى أن انبعاثات القارة الأفريقية لا تزيد على 4%، والولايات المتحدة تساهم بـ25%، وهذا يعني أن القارة السمراء لم تساهم في التغيرات المناخية.