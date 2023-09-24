أمانة الحوار الوطني: لدينا هيئة مستقلة تتولى إدارة الانتخابات.. والدستور حدد كل شيء

قال المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن لدينا هيئة مستقلة هي التي تتولى إدارة الانتخابات الرئاسية، ولكن مسألة الانتخابات من الأشياء التي أطلقت عبر السوشيال ميديا مبكرا وانتشرت دون أي مبرر.

الدستور ينص على مدة رئيس الجمهورية

وأضاف «فوزي»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، أن الدستور ينص على مدة رئيس الجمهورية وهو الذي يحدد الانتخابات الرئاسية بشكل يضمن أن الانتخابات تتم وتعلن نتيجتها بحيث لم يحدث فراغ في السلطة، والمادة 140 أوضحت أن مدة رئيس الجمهورية هي 6 سنوات وتبدأ انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما من انتهاء المدة الرئاسية، كما أوضح الدستور أنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء المدة الرئاسية.

شهر ديسمبر هو الحد الأقصى للانتخابات الرئاسية

وتابع: «الناس معتقدة أن 30 يونيو هو التاريخ في حين أن الإعلان تم يوم 2 أبريل، لأن الانتخابات لم يكن لها جولة إعادة»، مؤكدًا: «دستوريًا شهر ديسمبر هو الحد الأقصى، وأن الميعاد الحتمي التي لم يجوز تجاوزه هو شهر ديسمبر، ولو تمت مخالفته يبقى هناك مشكلة دستورية القيد المتعلق بـ120 يوما».