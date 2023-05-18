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رئيس «أمانة الحوار الوطني» يشيد بمسلسل تحت الوصاية: الدراما أداة مهمة

كتب:

سحر عزازي
05:39 م | الخميس 18 مايو 2023
جلسات لجان الحوار الوطني

جلسات لجان الحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدراما المصرية لها دور مهم وفعال في نقل قضايا المجتمع ومناقشتها من خلال تسليط الضوء على بعض المشكلات وتجديدها عن طريق الصور المرئية والمسموعة.

محمود فوزي: مسلسل تحت الوصاية مهم

وأضاف «فوزي» خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، أن هذا التجسيد والدور الذي تلعبه الدراما المصرية من شأنه أيضا تقديم الحلول إذا استطاعت، أو القول بأن هذه المشكلة تحتاج للطرح والتفكير في حلول مناسبة لها، وشاهدنا ذلك من خلال مسلسل تحت الوصاية، وهو مسلسل مهم عرض في رمضان الماضي، وسلط الضوء على قانون الوصاية.

جلسات المحور المجتمعي

وبدأت اليوم، جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بعد أن انطلقت الأحد الماضي جلسات المحور السياسي، فيما انطلقت الثلاثاء الماضي، جلسات المحور الاقتصادي.

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