أحمد خالد صالح يتحدث عن فيلم «19 ب» بعد عرضه بالسينمات: أتوقع نجاحه

عبَّر الفنان أحمد خالد صالح عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور على فيلم «19 ب»، بعد عرضه جماهيرياً بدور العرض، خاصة بعد نجاحه الكبير والصدى الذي حققه بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة.

أحمد خالد صالح يتحدث عن فيلم «19 ب»

وقال أحمد خالد صالح لـ«الوطن»: «أتوقع نجاح الفيلم بعد طرحه جماهيرياً، خاصة أن فيلم 19 ب من الأفلام التي تحمل طابعا إنسانيا، وقد تم تصويره في ظروف خاصة، حيث تمّ تدريب عدد كبير من الحيوانات وتمت السيطرة عليها من أجل التصوير، حيث تم الاستعانة بنحو 12 حيوانا أليفا ما بين كلاب وقطط».

معلومات عن فيلم «19 ب»

يُعتبر فيلم «19 ب» العرض العالمي الأول له بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم، حول حياة حارس مسن في فيلا متداعية، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، لكنه فجأةً يصبح مهدداً بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

أبطال فيلم 19 ب

يجمع فيلم 19 ب بين عدد من الأبطال وهما سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، والفيلم من إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.