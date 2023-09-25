بعد تفشيها في 24 دولة.. اعرف كيفية الوقاية من عدوى الكوليرا

تطورات جديدة كشفت عنها منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي لها عن استمرار تفشي عدوى الكوليرا في عدد من دول العالم، إذ بلغ عدد الدول التي ظهرت بها العدوى 24 دولة على مستوى العالم، أي بزيادة قدرها 25% عن تلك الدول التي أبلغت عن حالات بها في العام 2021.

فيما تجاوز عدد الحالات أكثر من 10 آلاف حالة جديدة ما بين المشتبه بها والمصابة بالكوليرا في 7 دول، وهي: الكاميرون، أفغانستان، ملاوي، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، والجمهورية العربية السورية.

إحصائيات عام 2023

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، تشير البيانات الخاصة بالعام الجاري 2023، إلى ارتفاع ظهور حالات عدوى الكوليرا، إذ جرى الإبلاغ عن نشاط الكوليرا في 24 دولة بالوقت الحالي، وأصبحت بعض البلدان تعيش في أزمات حادة.

الوقاية من عدوى الكوليرا

وتزامنًا مع الانتشار المستمر لعدوى الكوليرا بين عدد كبير من دول العالم المختلفة، قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحاته لـ«الوطن»، مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحماية من التعرض للإصابة بعدوى الكوليرا، خاصة عند السفر للدول التي ظهرت بها العدوى.

وتتمثل تلك الإجراءات الوقائية في كل من:

- غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- عدم شرب أو استخدام مياه غير مأمونة أو مضمونة صحيًا.

- طهي الطعام بشكل جيد جدًا.

- عدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين.

- حماية الغذاء داخل المنزل من التعرض للحشرات خاصة الذباب.

- الحرص على نظافة البيوت، وكذلك أماكن العمل خاصة، المطاعم ودورات المياه وأماكن القمامة.

- تناول الماء بأكواب شخصية نظيفة.

- الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية.

- غسل الفواكه والخضار بشكل جيد.

- عدم تناول اللحوم أو الأسماك النيئة.

- تعقيم المياه المستخدمة للشرب والغسيل والطهي.

- غليان المياه المعالجة بالكلور لمدة 10 دقائق.

الحصول على اللقاح

أما بالنسبة للمسافرين إلى بلدان تنتشر بها العدوى، من البالغين والأطفال ابتداءًا من عمر العامين، يجب الحصول على اللقاح المضاد لها.

ما هي عدوى الكوليرا؟

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا هي عبارة عن عدوى معوية حادة تنتشر عن طريق تناول الطعام أوالماء الملوث بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا ضمة الكوليرا، ويرتبط هذا الأمر ارتباطًا وثيقًا بالافتقار إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الكافية.

وتتمثل أعراضها في كل من:

- الأرق.

- الشعور بالعطش.

- الإسهال الشديد.

- حدوث تشنجات الساقين.

- التقيؤ المستمر.