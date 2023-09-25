برسالة مؤثرة.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى: «أعظم إنجازاتي»

فاجأ الفنان أحمد سعد، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشره صورة جمعته بابنته الكبرى «جودي»، مع حرصه على توجيه رسالة خاصة لها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

رسالة أحمد سعد لابنته «جودي»

وخلال الصورة التي جمعته بابنته «جودي»، وجه أحمد سعد رسالة خاصة لها احتفالًا بعيد ميلادها، قائلًا: «هعيش عمري كله معجب بيكي، وبتعجبني صورتي في عينيكي، وبحس قدامك إنك أعظم إنجازاتي بجد، أنا بحبك جدًا جدًا، كل سنة وأنتِ طيبة يا روح قلب أبوكي».

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع صورة أحمد سعد وابنته، إذ حرص الكثيرين على توجيه التهنئات لها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، فيما شبهها البعض بوالدها في الملامح.

ابنة أحمد سعد تغني لشقيقتها

وفي مايو الماضي، نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، وثق خلاله احتفاله بأول عيد ميلاد لابنته «علياء» من طليقته علياء بسيوني. وخلال الفيديو ظهرت «جودي» الابنة الكبرى للفنان أحمد سعد، وهي تقدم أغنية بصوتها لشقيقتها الصغرى داخل الحفل، إذ دون والدها على الفيديو قائلًا: «جودي أحمد سعد وهي بتغني في عيد ميلاد أختها اللي أبدعت في الكورال معاها».

حقيقة صلح أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

وفي وقت سابق أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، عن نبأ انفصالها عنه بعد زواج استمر لمدة 3 أعوام، أنجبا خلالهما طفلتين.

وحينها كشفت علياء بسيوني عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، عن الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، وسرعان ما تفاعل المتابعين مع الأمر، متمنين عودة الثنائي مرة أخرى.

وبعد إعلان مصممة الأزياء عن الانفصال، فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره بنشهر مقطع فيديو من كواليس إحدى حفلاته التي ظهرت خلالها طليقته علياء بسيوني برفقته، إذ ظن البعض أنَّ المياه عادت لمجاريها بين الثنائي، بعدما ظهرت في الفيديو، وهو يغني لها «أنا بين إيديكي».

وبالبحث عن الفيديو تبين أنه يعود لتاريخ 18 أغسطس الماضي وكان بمدينة بورسعيد، إذ ظهر معه نجل وقدمه للجمهور ورقص معه على أنغام أحدث أغانيه «دب دب»، وسط تفاعل كبير من الحضور، بالإضافة إلى حضور طليقته. وفي يوليو الماضي، أنجب أحمد سعد طفلته الثانية من طليقته علياء بسيوني، وأسماها «مريم»، إذ نشر حينها مقطع فيديو خلال استقباله مولودته دخل المستشفى، وهو يردد الآذان في أذنها.