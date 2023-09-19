تفاصيل حفل أحمد سعد وروبي.. اعرف الموعد والمكان

ينتظر الجمهور حفل أحمد سعد وروبي، حيث استقر الثنائي على أن يكون موعد إقامة الحفل يوم 18 أكتوبر القادم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

حفل أحمد سعد وروبي

جاءت فكرة الحفل من النجاح الذي حققه الثنائي سويا في أغنية يا ليالي، حيث وصل عدد مشاهدات الأغنية لنحو 27 مليونا و977 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها.

أسعار حفل أحمد سعد وروبي

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين، الأولى بـ450 جنيها مصريا، والثانية 1000 جنيه مصري.

أغنيات يقدمها أحمد سعد وربي

ويقدم الفنان أحمد سعد عدد من أهم الأغنيات برفقة روبي مع جمهورهما في حفل كبير، والكثير من الاستعراضات المدهشة، ومن المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت.