أحمد سعد يحقق 27 مليون مشاهدة بأغنية «يا ليالي» مع روبي

لا يزال الفنان أحمد سعد يحصد أصداء نجاح الدويتو الغنائي يا ليالي، الذي يجمعه بروبي؛ إذ حقق حتى الآن 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد شهر من طرح الأغنية.

أغنية يا ليالي لأحمد سعد

جرى تصوير كليب «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والأغنية من كلمات فلبينو أحمد.

حفل أحمد سعد وروبي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وروبي مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد وقدما لأول مرة لايف على المسرح أغنية يا ليالي.

ومن ناحية أخرى، طرح أحمد سعد منذ أيام ثاني دويتو غنائي له، والذي جمعه باللبنانية مها فتوني ويحمل عنوان قلب صافي.