ماذا قال الجمهور عن أداء أحمد سعد في مهرجان الموريكس دور؟

ظهر الفنان أحمد سعد خلال فيديو من مهرجان الموريكس دور، الذي أقيم بالعاصمة بيروت، وهو يتحدث عن إنجازاته خلال الفترة الماضية، وتقديمه أكثر من أغنية حققت ملايين المشاهدات وكسرت حاجز توقعه للنجاح، وذلك بعدما حصل على جائزة أفضل أغنية عربية .

أحمد سعد يتألق في مهرجان الموريكس دور

وظهر أحمد سعد وهو يتحدث خلال مهرجان الموريكس دور عن نجاحه خلال عام واحد، قائلاً: «أنا وأنا بحبني، قدمت أغنيات كثيرة مثل اختياراتي مدمرة حياتي، إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يادينا، وغيرها من الأغنيات الأخرى .

تعليقات الجمهور على أحمد سعد في مهرجان الموريكس دور

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور وأصدقائه بالوسط الفني، حيث كتبت له الفنانة رزان مغربي: «كلنا بنحبك لبنان والعالم مهضوم مهضوم قمر»، وتعليق من الفنان مينا عطا: « وإحنا كمان بنحبك ياحمادة ياعسل»، واكتفي الفنان أحمد زاهر وهيثم شاكر بالتعليق على الفيديو من خلال «إيموشنات» ضحك.