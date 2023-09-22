عاجل| زلزال قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ الآن.. اعرف قوته وموقعه

ضرب زلزال قوي بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جمهورية فانواتو وهي دولة جزيرة في ميلانيزيا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، على عمق 188 كيلومترا، وفقا لما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزل فانواتو على مسافة 432 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من العاصمة بورت فيلا.

كما أشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة زلزال فانواتو على مسافة 42 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من قرية سولا.