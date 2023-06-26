زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ

تعرضت جزر تونجا في جنوب المحيط الهادئ لزلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بُعد 283 كيلومترًا من منطقة أوهونوا الواقعة على الجزيرة، وذلك بحسب وكالة «فرانس برس».

حزام النار

وكانت قوة الزلزال تكفي ليكون ملحوظًا وقد تسبب في اهتزازات واضحة في المنطقة، وتم تحديد عمق الزلزال بنحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وتعد جزر تونجا منطقة معرضة للزلازل بسبب وجودها في حزام النار في المحيط الهادئ، إذ تلتقي الصفائح التكتونية وتحدث نشاطات جيولوجية قوية.

زلزال سابق

ومنذ حوالي شهر، تم الإعلان عن وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة أخرى بجنوب المحيط الهادي، حسبما أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، ونتيجة لهذا الزلزال، تم إصدار تحذير بشأن موجات المد العاتية -تسونامي- للجزر المجاورة، بما في ذلك فانواتو وفيجي وكيريباتي، وطلب من سكانها الحذر واليقظة في هذه الجزر والاتباع الإرشادات الأمنية.