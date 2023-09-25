هزة أرضية تضرب الجابون.. قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر الجابون الواقعة غرب وسط إفريقيا، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة هزة أرضية ضربت الجابون، على مسافة 183 كيلومترا جنوب شرق العاصمة ليبرفيل شمال غربي البلاد.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت الجابون كذلك على مسافة 33 كيلومترا جنوب شرق لامبارينيه.