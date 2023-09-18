بعد المغرب بـ10 أيام.. زلزال جديد يضرب جنوب الجزائر

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية جنوبي الجزائر العاصمة.

تسجيل زلزال في الجزائر

وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم عند الساعة 12:55، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة.

تحديد مركز الزلزال

وأوضح المركز أنه تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.

زلزال ضرب المغرب

يذكر أن المغرب شهدت وقوع زلزالا مدمرا في 8 سبتمبر بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن وقوع أكثر من 5000 إصابة وسط إعلان حالة الحداد في البلاد 3 أيام والاستعانة بفرق إغاثة أوروبية وعربية.