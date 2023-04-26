«البحوث الفلكية»: رصد هزة أرضية باليونان شعر بها بعض المواطنين في مصر

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت مساء اليوم، هزة أرضية في اليونان، شعر بها بعض المواطنين في عدد من المحافظات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جار تحليل البيانات وإصدار بيان رسمي بالتفاصيل.

وأوضح رئيس المعهد، أن الزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد نحو 600 كيلومتر متر عن السلوم.