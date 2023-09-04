مجلس الدولة يجري مقابلات وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022.. اليوم

يجري مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، المقابلات لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2022 بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص.

المقابلات للإناث والذكور

ويُجري مجلس الدولة المقابلات لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث بعدما كانت مقصورة على الذكور فقط، قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انتصر فيه للمرأة بأحقيتها في التعيين في الوظائف القضائية بمختلف مسمياتها.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

3- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.