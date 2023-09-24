رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القضاء الإداري يرفض دعوى سحب تراخيص التمثيل والغناء من محمد رمضان

كتب:

محمد عيسى
07:49 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ضد محمد رمضان لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة.

الفن مرآة المجتمع

وقال صبري في دعواه، إن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، فالفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.

اقرأ المزيد:

القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان ونوال الزغبي.. من الخلاف إلى الصلح

من «معرفوش» لـ«بموت فيه».. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان بعد فوزه بجائزة الموركس دور: «ثقة في الله نجاح متصاعد»

محمد رمضان يكسر حاجز الـ12 مليون جنيه بفيلم «ع الزيرو» في دور العرض

محمد رمضان يتفوق على هنيدي في شباك تذاكر أفلام السينما
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.