رئيس ميناء دمياط يتابع تقدم أعمال بناء 4 قاطرات بحرية جديدة

زار اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة، تقوم حاليا الشركة ببنائها لصالح هيئة ميناء دمياط، وتابع مدى توافق الأعمال مع المخطط الزمني الكلي والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتسليم الوحدات البحرية في توقيتاتها.

مواصفات القاطرات البحرية

جدير بالذكر أنه تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن خلال شهر مايو الماضي، وتتميز تلك القاطرات بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طنًا لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 مترًا وعرضها من 12 إلى 13 مترًا وغاطس حوالى 6.5 متر، وتبلغ سرعتها 12 عقدة.

محطة الحاويات تحيا مصر 1

وتعد تلك القاطرات إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط، حيث ستساعد في التعامل مع السفن الحديثة والعملاقة التي من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء مشروع التعميق الجارى بالميناء وقرب تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1، والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالميناء، إلى جانب التطوير الذي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمحطة الحاويات الأولى لتدعيم وتعميق أرصفتها.

تأتى تلك الزيارة فى إطار التوجيهات الخاصة بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية.