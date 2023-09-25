الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.. «الهيئة الوطنية» تكشف التفاصيل اليوم

ساعات وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مؤتمراً صحفياً بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الساعة الثانية والنصف مساء، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والجدول الزمني.

من المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، إذ يعلن المستشار وليد حمزة، قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب.

إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

تُعلن الهيئة خلال المؤتمر، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية بداية من موعد فتح باب الترشح للانتخابات، وتفاصيل أعمال بدء التصويت سواء في مصر أو خارجها، إضافة إلى جميع الأعمال المتعلقة بالدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

وفي بيان سابق للهيئة، دعت جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي اليوم.

الشعب له الحق في اختيار رئيسه

وفي تصريحات سابقة للمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد على:

- الشعب له الحق في اختيار رئيسه

- تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح حقوقه الدستورية والقانونية كافة.

- الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات.

- الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل

- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية بكامل مراحلها

- تهيب الهيئة بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية

- الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

- ترحب الهيئة بكل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.