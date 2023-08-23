«الوطنية للانتخابات»: بدء إعداد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الكميات المطلوبة من الحبر الفوسفوري المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت، ونوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا ان الحبر الفورسفور أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية

وعن سؤاله حول كيفية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سواء المحلية او الأجنبية الموجودة في مصر لاستخراج التصاريح اللازمة للتغطية، أضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا منظمات موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح سابقة، والموقع الرسمي لهيئة «الويب سايت» يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأي منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا للشروط والتصاريح التي يتم استخراجها من قبل الهيئة».

الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكل المواعيد الإجرائية، موضحا أنه خلال الفترة الحالية منذ فترة طويلة، يراجع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس التنفيذي كل اللوجيستيات والعمليات المطلوبة، ويعد مشروعات للقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية، وستُصدر تلك القرارات في مواعيدها قريبا.

وأكد ترحبيه بكل وسائل الإعلام أثناء إعلان القرارات سالفة الذكر الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كل المواعيد الإجرائية، وباليوم التالي سيتم نشر هذه الجدول الرسمي في الجريدة الرسمية.

اقتراع المصريين بالخارج

وعن اقتراع المصريين بالخارج، يرى «حمزة»، أن الطريقة المتبعة طيبة ولا يوجد بها أي مشكلات او معوقات، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يبحث هذه الطريقة من أجل التغلب على أي سلبيات موجودة.