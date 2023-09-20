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البابا تواضروس يرسل وفدا لتعزية ذوي ضحايا العاصفة دانيال في بني سويف

كتب:

مريم شريف
04:37 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
وفد كنسي لتعزية أسر المصريين ضحايا العاصفة في ليبيا

وفد كنسي لتعزية أسر المصريين ضحايا العاصفة في ليبيا

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، وفدًا من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وإيبارشية ببا والفشن، لتقديم واجب العزاء للأسر المصرية من ذوي ضحايا العاصفة دانيال في دولة ليبيا الشقيقة.

وفد كنسي لتعزية ضحايا ليبيا

ورافق الوفد الكنسي الذي زار قرية الشريف في محافظة بني سويف، شيخ القرية ومندوبون عن وزارة التضامن الاجتماعي، ونقل الوفد تعزيات قداسة البابا ومساندته ودعمه لهذه الأسر الجريحة.

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