البابا تواضروس يرسل وفدا لتعزية ذوي ضحايا العاصفة دانيال في بني سويف

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، وفدًا من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وإيبارشية ببا والفشن، لتقديم واجب العزاء للأسر المصرية من ذوي ضحايا العاصفة دانيال في دولة ليبيا الشقيقة.

وفد كنسي لتعزية ضحايا ليبيا

ورافق الوفد الكنسي الذي زار قرية الشريف في محافظة بني سويف، شيخ القرية ومندوبون عن وزارة التضامن الاجتماعي، ونقل الوفد تعزيات قداسة البابا ومساندته ودعمه لهذه الأسر الجريحة.