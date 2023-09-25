محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين: «أجمل البنات»

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته حنين، والتي تُعد طفلته الأولى، إذ كشف عن صورة لها في طفولتها، على هامش احتفاله بعيد ميلادها.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بابنته حنين، وعلق عليها قائلًا: «زي النهارده ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان.. كل عيد ميلاد وأنت أجمل البنات».

كانت حنين ظهرت بصحبة والدها محمد رمضان، في فيديو كليب «علاء الدين» الذي طرحه قبل عامين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت 72 مليون مشاهدة، وخطفت الأنظار في أول ظهور لها.

ويُعرض للفنان محمد رمضان، حاليًا في صالات السينما، فيلم «ع الزيرو» الذي يُشارك في بطولته كل من نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم وجومانة مراد والطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون، يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.