من «معرفوش» لـ«بموت فيه».. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان ونوال الزغبي

«ما محبة إلا بعد خناقة».. مقولة تنطبق على أزمة الفنان محمد رمضان مع المطربة اللبنانية نوال الزغبي قبل أشهر عدة، والتي بدأت بإعلان الثانية عن عدم معرفتها بالأول من الأساس، وانتهت بتقبيله على خده قائلة «بحبك وبموت فيك».

ووقعت أزمة محمد رمضان ونوال الزغبي قبل أشهر عدة، وذلك بعد سؤال الأول في مقابلة تليفزيونية معه عن اسم الفنانة اللبنانية التي يحلم بالغناء معها، فأجاب «لسه مجتش»، وهو ما استفز الزغبي التي أكدت في مقابلة معها أنها لا تعرف محمد رمضان من الأساس.

وانتهت الأزمة بين رمضان والزغبي بالصلح في حفل توزيع جوائز موريكس دور 2023 بلبنان، إذ صعد رمضان أثناء وجود نوال على المسرح، إذ قالت له: «أنت استفزتني يا محمد، ومش هقول أنت قلت إيه، بس أنا بموت فيك».

محمد رمضان يوضح موقفه من أزمة نوال الزغبي

وحاول رمضان توضيح موقفه بقوله: هما سألوني في اللقاء مين الفنانة اللي تحلم تشاركها ديو غنائي؟ وكلمة تحلم دي كبيرة أوي، لترد نوال عليه: قلتلهم الفنانة دي لسة متولدتش واستفزتني، لينفجر رمضان من الضحك.

نوال الزغبي لـ«رمضان»: مش ممكن يحد يعرفك وميحبكش

ونشرت نوال الزغبي مقطعاً مصوراً بطريقة سيلفي مع محمد رمضان عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، وقالت فيه: مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وميحبكش، قمة التواضع والأخلاق، كما قالت له خلال الفيديو: أنا بموت فيك، ليرد عليها رمضان قائلا: ثقة في الله أخوات وصحاب وحبايب، وثقة في الله نجاح