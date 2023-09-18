محمد رمضان بعد فوزه بجائزة الموركس دور: «ثقة في الله نجاح متصاعد»

أعرب الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادته بالفوز بجائزة الموركس دور كأفضل ممثل عربي.

ونشر محمد رمضان، صورا من الحفل، وعلق عليها: «جائزة أفضل ممثل عربي للسنة الثانية على التوالي موركس دور لبنان، الحمد لله وثقة في الله نجاح متصاعد مستمر».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة بجانب عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.